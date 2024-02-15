На аверсе монеты изображена стилизованная роза в виде сердца - лепестки этой розы состоят из слова "любви".

Национальный банк Украины выпускает в обращение памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина, которую можно приобрести через интернет-магазин НБУ. Памятная монета "Любовь" выполнена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты изображена стилизованная роза в виде сердца. Лепестки этой розы состоят из слова "любви", написанного на самых распространенных языках мира. Это подчеркивает универсальность и безграничность этого чувства, не знающего языковых и культурных ограничений.

На реверсе монеты изображено сердце, из которого равномерно расходятся волны. Эта композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают глубочайших уголков души.

Монеты будут доступны для приобретения в интернет-магазине НБУ с 14 февраля 2024 года, а затем их также можно будет получить в банках-дистрибьюторах. Тираж монеты составит до 50 000 штук. Цена одной монеты будет составлять 159 гривен. Лимит нумизматической продукции на одного пользователя ограничен одной штукой.

Напомним, что Национальный банк Украины выпустил памятную медаль-монету, посвященную 110-летию Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Дизайнер медали-монеты является Татьяна Балута, а скульптором - Владимир Демьяненко. Тираж медали ограничен до 20 000 штук.

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