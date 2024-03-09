Прогноз експерта на найближчий час вказує на стабільність цін на вітчизняні продукти.

Українські громадяни можуть очікувати стабільності у цінах на місцеві продукти у 2024 році, інформує перший заступник очільника профільного міністра Тарас Висоцький.

За словами експерта, базові продукти вітчизняного виробництва будуть майже не змінювати свою вартість, і це означає, що вони будуть доступні для всіх.

Хоча відбуватимуться традиційні коливання, ситуація на ринку виявляється більш стабільною порівняно з минулим роком, коли було спостережено 5% зміни цін на м'ясо та молочні продукти.

Висоцький пояснює, що це стосується виключно української продукції, оскільки імпорт стає дорожчим через логістику. Однак виробництво кормів в Україні не повинно ставити під загрозу стабільність цін, тому очікується, що основні блоки вітчизняних продуктів залишатимуться стабільними. Є можливість невеликих сезонних коливань, але нічого більше, зауважує Висоцький.

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