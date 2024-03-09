Прогноз эксперта в ближайшее время указывает на стабильность цен на отечественные продукты.

Украинские граждане могут ожидать стабильности в ценах на местные продукты в 2024 году, сообщает первый заместитель главы профильного министра Тарас Высоцкий.

По словам эксперта, базовые продукты отечественного производства будут почти не менять свою стоимость, и это означает, что они будут доступны всем.

Хотя будут происходить традиционные колебания, ситуация на рынке оказывается более стабильной по сравнению с прошлым годом, когда наблюдалось 5% изменения цен на мясо и молочные продукты.

Высоцкий объясняет, что это касается исключительно украинской продукции, поскольку импорт становится дороже из-за логистики. Однако производство кормов в Украине не должно ставить под угрозу стабильность цен, потому ожидается, что основные блоки отечественных продуктов будут оставаться стабильными. Есть возможность небольших сезонных колебаний, но ничего больше, отмечает Высоцкий.

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