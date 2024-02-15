"У "ПриватБанку" не стали нічого пояснювати, але дали пораду, як вивести із заблокованої картки гроші."

В останній час користувачі висловлюють свої обгрунтовані скарги щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Нещодавно один з клієнтів "ПриватБанку" опублікував на сайті Мінфін коментар про проблему блокування доступу до банківських рахунків. У відповідь на скаргу клієнта, представники "ПриватБанку" надали пораду.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що при спробі зайти в додаток приват-24 отримав повідомлення, що доступ необхідно підтвердити через дзвінок 3700, або чат.

Поспілкувавшись з представницею банку, стало відомо, що банком прийнято рішення про відмову від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору і закриття рахунку. Також, як з’ясувалося, клієнт "ПриватБанк" повністю позбавлений права перевести власні кошти на закриття кредитної картки.

Таке рішення начебто прийнято на підставі ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

"Сказати, що я був шокований, це нічого не сказати. Я є клієнтом банку напевно близько 20 років. Ніяких нарікань, претензій, зауважень до мене, ніколи не було з боку банку. Ніяких протизаконних дій, а тим більше передбачених вказаним законом, не здійснював", - поділився клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" не стали нічого пояснювати, але надали пораду, як вивести з картки гроші на картку іншого банку. Зокрема, для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

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