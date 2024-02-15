В "ПриватБанке" не стали ничего объяснять, но дали совет, как вывести с заблокированной карты деньги.

В последнее время пользователи высказывают свои обоснованные жалобы по взаимодействию с "ПриватБанком" по разным причинам. Недавно один из клиентов "ПриватБанка" опубликовал на сайте Минфин комментарий о проблеме блокировки доступа к банковским счетам. В ответ на жалобу клиента представители "ПриватБанка" дали совет.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что при попытке зайти в приложение приват-24 получил уведомление, что доступ необходимо подтвердить через звонок 3700 или чат.

Пообщавшись с представительницей банка, стало известно, что банком принято решение об отказе от поддержания деловых отношений/отказ в обслуживании путем расторжения деловых отношений/разрыва договора и закрытия счета. Также, как выяснилось, клиент "ПриватБанка" полностью лишен права перевести собственные средства на закрытие кредитной карты.

Такое решение принято на основании ст. 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Сказать, что я был шокирован, это ничего не сказать. Я являюсь клиентом банка наверняка около 20 лет. Никаких нареканий, претензий, замечаний ко мне, никогда не было со стороны банка. Никаких противозаконных действий, а тем более предусмотренных указанным законом, не осуществлял", - поделился клиент "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" не стали ничего объяснять, но дали совет, как вывести с карты деньги на карту другого банка. В частности, для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

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