На сайті "ПриватБанку" надано пояснення обмежень при знятті коштів та купівлі валюти клієнтами.

В Україні банки, зокрема "ПриватБанк", продає валюти фізичним особам фактично без обмежень. Проте існують нюанси, коли українці хочуть купити одразу велику суму коштів. В такому разі доведеться надавати важливі документи. Про це повідомили у ПриватБанк.

На сайті "ПриватБанку" надано пояснення щодо обмежень при знятті коштів та купівлі валюти клієнтами. Згідно з цими вказівками: якщо клієнт купує суму валюти, що перевищує 400 000 гривень (в еквіваленті), він повинен надати документи, які пояснюють джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію.

Щодо зняття коштів "ПриватБанку", встановлені такі обмеження:

У гривнему еквіаленті – 100 тисяч гривень на день.

У валюті рахунку – 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на день.

Щодо зняття коштів за кордоном, встановлені " ПриватБанком" такі обмеження:

На гривневі рахунки – 50 000 гривень (в еквіваленті) на місяць.

З 21 липня 2022 року ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з місячного на тижневий – 12 500 гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів.

На валютні рахунки – 100 тисяч гривень (в еквіваленті) на день.

Варто також зазначити, що "ПриватБанк" активно веде фінансовий моніторинг, що є стандартною практикою для всіх українських банків, оскільки це вимагається законодавством.

Внаслідок цього, випадки блокування рахунків "ПриватБанк" та розірвання договорів з клієнтами значно збільшилися, причому пояснення таких дій надаються не завжди. Наприклад, навіть клієнтам, які користуються послугами банку протягом понад 20 років та мають бездоганну репутацію, можуть блокувати рахунки.

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