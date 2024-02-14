На сайте "ПриватБанка" предоставлено объяснение ограничений при снятии средств и покупке валюты клиентами.

В Украине банки, в частности, "ПриватБанк", продает валюты физическим лицам фактически без ограничений. Однако есть нюансы, когда украинцы хотят купить сразу большую сумму средств. В этом случае придется предоставлять важные документы. Об этом сообщили в ПриватБанке.

На сайте "ПриватБанка" предоставлено объяснение ограничений при снятии средств и покупке валюты клиентами. Согласно этим указаниям, если клиент покупает сумму валюты, превышающую 400 000 гривен (в эквиваленте), он должен предоставить документы, объясняющие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.

Относительно снятия средств " ПриватБанка" установлены следующие ограничения:

В гривневом эквиаленте – 100 тысяч гривен в день.

В валюте счета – 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.

Относительно снятия средств за границей, установленные " ПриватБанком" следующие ограничения:

На гривневые счета – 50 000 гривен (в эквиваленте) в месяц.

С 21 июля 2022 года лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с месячного на недельный – 12 500 гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней.

На валютные счета – 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.

Следует также отметить, что "ПриватБанк" активно ведет финансовый мониторинг, являющийся стандартной практикой для всех украинских банков, поскольку это требуется законодательством.

В результате, случаи блокирования счетов "ПриватБанк" и расторжения договоров с клиентами значительно увеличились, причем объяснения таких действий предоставляются не всегда. Например, даже клиентам, пользующимся услугами банка более 20 лет и имеющим безупречную репутацию, могут блокировать счета.

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