Виплати для ВПО у 2024-му році – Кабмін прийняв важливе рішення, яке торкнеться мільйонів українців.

Так, Кабінет Міністрів України продовжив до 1 березня виплати для внутрішньо переміщених осіб, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Таким чином всі переселенці, які отримують виплати зараз, автоматично отримуватимуть їх до весни.

«Після цього – деяким категоріям виплати буде продовжено автоматично ще упродовж 6 місяців. Частині переселенців – за додатковим зверненням», - пояснили у Міністерстві, що зміниться.

Виплати для ВПО у 2024-му році.

Виплати для ВПО у 2024-му автоматично продовжать отримувати пенсіонери, що отримують пенсію меншу за 9 444 грн, люди з інвалідністю I чи II групи, батьки-вихователі та прийомні батьки, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти з тяжкими захворюваннями, особи з-поміж дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Раніше стало відомо, що після 1 березня 2024-го року виплати ВПО будуть за новим загальним принципом.

Виплати для ВПО у 2024-му році.

Так, для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 гривні — чотири прожиткових мінімуми.

«Будемо дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога. Бо без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тисяч гривень, це важко оцінити", – повідомили в Міністерстві соцполітики.

Дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть.

«Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе", – пояснювали в Міністерстві.

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