Выплаты для ВПЛ в 2024 году – Кабмин принял важное решение, которое коснется миллионов украинцев.

Так, Кабинет Министров Украины продлил до 1 марта выплаты внутренне перемещенным лицам, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Таким образом, все переселенцы, получающие выплаты сейчас, автоматически будут получать их до весны.

«После этого – некоторым категориям выплаты будут продлены автоматически еще в течение 6 месяцев. Части переселенцев – по дополнительному обращению», - объяснили в изменившемся Министерстве.

Выплаты для ВПЛ в 2024 году.

Выплаты для ВПЛ в 2024-м автоматически продолжат получать пенсионеры, получающие пенсию менее 9 444 грн, люди с инвалидностью I или II группы, родители-воспитатели и приемные родители, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, дети с тяжелыми заболеваниями, лица среди детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, младше 23 лет, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Ранее стало известно, что после 1 марта 2024 года выплаты ВПЛ будут по новому принципу.

Выплаты для ВПЛ в 2024 году.

Так, для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 гривны — четыре прожиточных минимума.

«Будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например, отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тысяч гривен, это сложно оценить», – сообщили в Министерстве соцполитики.

Взрослые украинцы трудоспособного возраста, у которых нет детей и не работают, выплаты не будут получать.

«У таких людей нет ограничений, которые бы мешали им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя», – объясняли в Министерстве.

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