На жаль мобільні технології зробили крок так далеко, що прослуховування мобільного телефону стало заняттям не надто складним.

Є кілька способів, які запобігають вторгненню в особисте життя українців.



За чинним законом України, прослуховування телефонних розмов громадян – незаконне та підлягає покаранню з кримінальної точки зору. Проте прослуховувати смартфон, як і раніше, можуть спеціальні організації, у тому числі і правоохоронні органи. Стало відомо, як перевірити телефон на прослуховування за допомогою загальнодоступних методів.

Якщо вірити статистиці, то за останні п'ять років в Україні кількість інформаційних злочинів збільшилася щонайменше у 2,5 рази. Мало того, що члени сім'ї часто намагаються контролювати один одного, то все частіше успішними бізнесменами цікавляться партнери чи конкуренти. Так, щоб таємно отримувати доступ до особистих даних людини та розмов, зазвичай використовується функція "переадресації виклику".

Як можуть прослуховувати телефон

Підключення до SS7. Прослуховування здійснюється через номер абонента, на який надсилається спеціальний запит SRI4SM. У відповідь на подібне повідомлення надходить міжнародний ідентифікатор абонента та адреса комутатора мобільного оператора. Отримані дані зловмисники заносять до білінгової системи, тим самим одержуючи повний доступ до розмов людини.

Використання лінії СОРМ. Подібну систему використовують багато операторів зв'язку на вимогу правоохоронних органів.

Застосування спеціальних програм. На ринку хакерського ПЗ можна придбати спеціальний додаток, який прослуховуватиме телефон обраної жертви. Потрапити в подібну пастку може кожен. Для цього достатньо встановити троянську програму, яка непомітно збирає всю інформацію. Тому краще нічого не завантажувати із невідомих сайтів.

Вважається, що одним з найдоступніших для будь-якого користувача смартфона способів виявити прослуховування, є використання спеціальних комбінацій USSD. Їх потрібно вводити в поле набору номера, потім натискати на значок трубки. Ось основні комбінації:

*#62# - ви можете з'ясувати, на який номер переадресовується інформація. У пункті "Голосовий зв'язок" буде вказано конкретний номер, на який йде переадресація дзвінків. Якщо немає жодного номера, це добрий сигнал – мобільний телефон не прослуховується. *#21# - допомагає з'ясувати, чи увімкнено на вашому гаджеті переадресацію дзвінків та текстових повідомлень на інший номер телефону. Актуально як для Android, так і для iPhone. *#33# - допоможе дізнатися, чи слід блокувати функції SMS, MMS, а також про внесення номерів телефону до чорного списку.

До речі, стеження може відбуватися не лише під час прослуховування розмов, а й через соціальні мережі. На це вказує, як правило, дивна поведінка пристрою, наприклад, телефон почав самостійно вмикатися, вимикатися, активувати програми.

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