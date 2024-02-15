К сожалению мобильные технологии шагнули так далеко, что прослушка мобильного телефона стала занятием не слишком сложным.

Есть несколько способов, которые предотвращают вторжение в личную жизнь украинцев.

По действующему закону Украины, прослушивание телефонных разговоров граждан – незаконно и подлежит наказанию с криминальной точки зрения. Однако прослушивать смартфон по-прежнему могут специальные организации, в том числе и правоохранительные органы. Стало известно, как проверить телефон на прослушивание с помощью общедоступных методов.



Если верить статистике, то за последние пять лет в Украине количество информационных преступлений увеличилось минимум в 2,5 раза. Мало того, что члены семьи часто стараются контролировать друг друга, так все чаще успешными бизнесменами интересуются партнеры или конкуренты. Так,чтобы втайне получать доступ к личным данным человека и разговорам, как правило используется функция "переадресации вызова".

Как могут прослушивать телефон

Подключение к SS7. Прослушивание осуществляется через номер абонента, на который посылается специальный запрос SRI4SM. В ответ на подобное сообщение поступает международный идентификатор абонента и адрес коммутатора мобильного оператора. Полученные данные злоумышленники заносят в биллинговую систему, тем самым получая полный доступ к разговорам человека.

Использование линии СОРМ. Подобную систему используют многие операторы связи по требованию правоохранительных органов.

Применение особых программ. На рынке хакерского ПО можно приобрести специальное приложение, которое будет прослушивать телефон избранной жертвы. Попасть в подобную ловушку может каждый. Для этого достаточно установить троянскую программу, которая незаметно собирает всю информацию. Поэтому лучше ничего не загружать с неизвестных сайтов.

Считается, что одним из самых доступных любому пользователю смартфона способов выявить прослушку, является использование специальных комбинаций USSD. Их нужно вводить в поле набора номера, затем нажимать по значку трубки. Вот основные комбинации:

*#62# - вы можете выяснить, на какой номер переадресовывается информация. В пункте "Голосовая связь" будет указан конкретный номер, на который идет переадресация звонков. Если нет никакого номера, это хороший сигнал – мобильный телефон не прослушивается. *#21# - помогает выяснить, включена ли на вашем гаджете переадресация вызовов и текстовых сообщений на другой номер телефона. Актуально как для Android, так и для iPhone. *#33# - поможет узнать, следует ли блокировать функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список.

Кстати, слежка может происходить не только при прослушивании разговоров, но и через социальные сети. На это указывает, как правило, странное поведение устройства, например телефон начал самостоятельно включаться, выключаться, активировать приложения.

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