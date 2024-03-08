Деяким пенсіонерам, які мають дітей віком до 18 років, надається можливість отримати додаткову пенсійну надбавку. Однак існують обставини, за яких її виплата може припинитися.
Хто може отримати додаткову надбавку:
Відповідно до законодавства, передбачено можливість призначення додаткових надбавок до різних видів пенсій, включаючи і пенсії за вислугу років. Таким чином, пенсіонер, який має на утриманні дитину до 18 років, має право на цю надбавку. Умовою є те, що особа не працює та не є фізичною особою – підприємцем.
Призначення додаткової надбавки здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Звертаємо вашу увагу на те, що для оформлення додаткової надбавки вам необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.
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