Певна категорія пенсіонерів в Україні має можливість отримати доплату до своєї пенсії.

Деяким пенсіонерам, які мають дітей віком до 18 років, надається можливість отримати додаткову пенсійну надбавку. Однак існують обставини, за яких її виплата може припинитися.

Хто може отримати додаткову надбавку:

Відповідно до законодавства, передбачено можливість призначення додаткових надбавок до різних видів пенсій, включаючи і пенсії за вислугу років. Таким чином, пенсіонер, який має на утриманні дитину до 18 років, має право на цю надбавку. Умовою є те, що особа не працює та не є фізичною особою – підприємцем.

Призначення додаткової надбавки здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Звертаємо вашу увагу на те, що для оформлення додаткової надбавки вам необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

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