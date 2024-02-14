Хоча обговорення на цю тему продовжуються, але, ймовірно, вже незабаром українські споживачі знову оплатять більше електроенергії.

За очікуваннями, найближчими місяцями можливе підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на електроенергію. Протягом опалювального сезону це не передбачається, але починаючи з 1 травня вартість 1 кВт*год може зроcти. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Хоча обговорення на цю тему тривають, але ймовірно, що вже у 2024 році українські споживачі знову оплатять більше за електроенергію. Представники енергетичного сектору та чиновники наполягають на необхідності збільшення вартості енергоресурсів для населення, назвавши поточний тариф економічно необґрунтованим.

За словами Попенка, можливе підвищення вартості електроенергії вже у травні або червні 2024 року. Наразі конкретні цифри ще не обговорюються, але він передбачає, що новий тариф може становити від 3,5 до 4 гривень за 1 кВт*год.

Експерт з енергетики Юрій Корольчук ділить це погляд і вважає, що українці зможуть очікувати оплату електроенергії на рівні приблизно 3,50 гривень за 1 кВт*год уже у 2024 році.

Зараз діє єдиний тариф у розмірі 2,64 гривні за 1 кВтгод. Останнє підвищення тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня 2023 року. До цього українці сплачували 1,44 гривні за 1 кВтгод за споживання до 250 кВтгодин на місяць, а за використання понад цей ліміт – 1,68 гривні за кВтгод.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.