Хотя обсуждения на эту тему продолжаются, но вероятно, что уже в скором времени украинские потребители снова оплатят больше электроэнергии.

По ожиданиям, в ближайшие месяцы возможно повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию. В течение отопительного сезона это не предполагается, но начиная с 1 мая стоимость 1 кВт*ч может вырасти. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Хотя обсуждения на эту тему продолжаются, но вероятно, что уже в 2024 году украинские потребители снова оплатят больше электроэнергии. Представители энергетического сектора и чиновники настаивают на необходимости увеличения стоимости энергоресурсов для населения, назвав текущий тариф экономически необоснованным.

По словам Попенко, возможно повышение стоимости электроэнергии уже в мае или июне 2024 года. Пока конкретные цифры еще не обсуждаются, но он предусматривает, что новый тариф может составлять от 3,5 до 4 гривен за 1 кВт*ч.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук делит это взгляд и считает, что украинцы смогут ожидать оплату электроэнергии на уровне примерно 3,50 гривен за 1 кВт*ч уже в 2024 году.

Сейчас действует единый тариф в размере 2,64 гривны за 1 кВтч. Последнее повышение тарифа на электроэнергию произошло с 1 июня 2023г. До этого украинцы платили 1,44 гривны за 1 кВтч за потребление до 250 кВтчас в месяц, а за использование сверх этого лимита – 1,68 гривны за кВтч.

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