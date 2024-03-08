Определенная категория пенсионеров в Украине может получить доплату к своей пенсии.

Некоторым пенсионерам, имеющим детей до 18 лет, предоставляется возможность получить дополнительную пенсионную надбавку. Однако существуют обстоятельства, при которых выплата может прекратиться.

Кто может получить дополнительную надбавку:

Согласно законодательству, предусмотрена возможность назначения дополнительных надбавок к разным видам пенсий, включая и пенсии за выслугу лет. Таким образом, пенсионер, имеющий на иждивении ребенка до 18 лет, имеет право на эту надбавку. Условием является то, что лицо не работает и не является физическим лицом – предпринимателем.

Назначение дополнительной надбавки осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Обращаем ваше внимание, что для оформления дополнительной надбавки вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Последние новости Украины:

Платежки украинцев могут снова "уважать": когда пересмотрят тариф на электричество и на сколько вырастет

Клиенты "ПриватБанка" столкнулись с проблемой: украинцам не удается обновить данные, как это объясняют в банке

Денежная помощь пострадавшим от ракетной атаки: кто и где может получить выплаты