Ціни на комунальні послуги в Україні помітно зросли минулого року. Починаючи з січня 2023 року, їх вартість піднялася на 12,8%.

Найбільший приріст цін зафіксовано у сфері електроенергії. Тарифи на неї підскочили на 69,7%, до 2,64 гривні за 1 кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

Згідно з даними Держстату, підвищення цін зафіксовано практично у всіх сферах:

прибирання сміття подорожчало на 5%;

управління багатоквартирними будинками на 4,2%;

утримання та ремонт житла на 3,1%;

водопостачання на 0,8%;

каналізація на 0,7%.

Проте, деякі тарифи залишилися незмінними, такі як ціни на природний газ, гарячу воду та опалення. Щодо газу, щомісячний тариф залишився на рівні 7,96 гривні за кубометр.

До червня 2023 року українці, споживаючи до 150 кіловат-годин на місяць, платили 1,44 гривні за кіловат-годину, а за перевищення ліміту - 1,68 гривні за кіловат-годину.

Наразі відомо про "заморозку" деяких тарифів до кінця опалювального сезону, включаючи вартість електроенергії, хоча після цього може наступити подвоєння цін на електроенергію до кінця року. Прогнозується також зростання цін на опалення та гарячу воду у зв'язку із збільшенням витрат підприємств, зокрема на електроенергію.

Аналітики вважають, що підвищення тарифів в Україні до економічно обґрунтованого рівня є необхідністю.

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