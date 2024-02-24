Цены на коммунальные услуги в Украине заметно выросли в прошлом году. Начиная с января 2023 года их стоимость поднялась на 12,8%.

Наибольший рост цен зафиксирован в сфере электроэнергии. Тарифы на нее подскочили на 69,7%, до 2,64 гривны за 1 киловатт-час независимо от объема потребления.

Согласно данным Госстата, повышение цен зафиксировано практически во всех областях:

уборка мусора подорожала на 5%;

управление многоквартирными домами на 4,2%;

содержание и ремонт жилья на 3,1%;

водоснабжение на 0,8%;

канализация на 0,7 %.

Тем не менее некоторые тарифы остались неизменными, такие как цены на природный газ, горячую воду и отопление. По газу ежемесячный тариф остался на уровне 7,96 гривны за кубометр.

До июня 2023 украинцы, потребляя до 150 киловатт-часов в месяц, платили 1,44 гривны за киловатт-час, а за превышение лимита - 1,68 гривны за киловатт-час.

Пока известно о "заморозке" некоторых тарифов до конца отопительного сезона, включая стоимость электроэнергии, хотя после этого может наступить удвоение цен на электроэнергию до конца года. Прогнозируется также рост цен на отопление и горячую воду в связи с увеличением затрат предприятий, в частности, на электроэнергию.

Аналитики считают, что повышение тарифов в Украине до экономически обоснованного уровня необходимо.

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