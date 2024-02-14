Проте варто розуміти – набагато більше продуктів протягом року в Україні подорожчали та зросли у ціну.

Протягом року, з січня 2023 по січень 2024 року, в Україні відзначилося здешевлення цін на кілька важливих продуктів. Найбільший спад цін зафіксовано у яєць, де ціни скоротилися на 18,7%. Проте є продукти, які злетіли в ціні. Це слідує з даних Держстату.

У той же період вартість також знизилася для таких продуктів:

соняшникової олії – на 16,1%;

цукру – на 8,4%;

хлібопродуктів – на 2,8%.

Проте, значно більше продуктів протягом року в Україні подорожчали. Зокрема:

Овочі подорожчали на 13,1%;

М'ясо, м'ясопродукти і масло підвищилися на 10,2%;

Ціни на сир і кисломолочний продукт зросли на 7,6%;

Хліб подорожчав на 5,8%;

Вартість риби та її продуктів збільшилася на 5,3%;

Фрукти подорожчали на 2,2%;

Макаронні вироби збільшились на 0,3%.

За даними "Мінфіну", у лютому триває здешевлення яєць. Фасовані яйця "Квочка" коштують у середньому 58,55 грн за десяток, що на 4,62 грн менше, ніж у січні.

Також знизилася вартість іншої популярної марки яєць, "Ясенсвіт". Середня ціна за десяток цих яєць зменшилася майже на 2 грн і становить 61,70 грн.

Ціни на деякі марки соняшникової олії також продовжують знижуватися. Наприклад, середня ціна на пляшку рафінованої олії "Олейни" об'ємом 850 мл складає 53,52 грн, що на майже 3 грн менше, ніж у січні.

Також відзначається зниження цін на цукор. У супермаркетах він продається у середньому за 29,92 грн за кілограм, що, хоч і менше за середньосічневу ціну лише на 9 коп., все ж є значущим фактором.

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