Протягом року, з січня 2023 по січень 2024 року, в Україні відзначилося здешевлення цін на кілька важливих продуктів. Найбільший спад цін зафіксовано у яєць, де ціни скоротилися на 18,7%. Проте є продукти, які злетіли в ціні. Це слідує з даних Держстату.
У той же період вартість також знизилася для таких продуктів:
- соняшникової олії – на 16,1%;
- цукру – на 8,4%;
- хлібопродуктів – на 2,8%.
Проте, значно більше продуктів протягом року в Україні подорожчали. Зокрема:
- Овочі подорожчали на 13,1%;
- М'ясо, м'ясопродукти і масло підвищилися на 10,2%;
- Ціни на сир і кисломолочний продукт зросли на 7,6%;
- Хліб подорожчав на 5,8%;
- Вартість риби та її продуктів збільшилася на 5,3%;
- Фрукти подорожчали на 2,2%;
- Макаронні вироби збільшились на 0,3%.
За даними "Мінфіну", у лютому триває здешевлення яєць. Фасовані яйця "Квочка" коштують у середньому 58,55 грн за десяток, що на 4,62 грн менше, ніж у січні.
Також знизилася вартість іншої популярної марки яєць, "Ясенсвіт". Середня ціна за десяток цих яєць зменшилася майже на 2 грн і становить 61,70 грн.
Ціни на деякі марки соняшникової олії також продовжують знижуватися. Наприклад, середня ціна на пляшку рафінованої олії "Олейни" об'ємом 850 мл складає 53,52 грн, що на майже 3 грн менше, ніж у січні.
Також відзначається зниження цін на цукор. У супермаркетах він продається у середньому за 29,92 грн за кілограм, що, хоч і менше за середньосічневу ціну лише на 9 коп., все ж є значущим фактором.
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