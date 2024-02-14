У своїй новій заяві Олександр Сирський назвав обстановку на передовій складною і напруженою.

«Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів"…», - повідомив Сирський після поїздки до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

За словами Сирського, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак.

Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь.

Сирський підкреслив, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим вони заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії, проаналізували наявні ресурси та потреби військ.

Сирський підкреслив, що було прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей військових частин ЗСУ та попередження дій ворога.

Також Олександр Сирський зазначив, що робиться все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб території та утримати займані позиції, мінімізувати втрати та зберегти життя воїнів ЗСУ.

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