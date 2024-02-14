В своем новом заявлении Александр Сырский назвал обстановку на передовой сложной и напряженной.

«Оперативная обстановка очень сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов"…», - сообщил Сырский после поездки в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

По словам Сырского, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак.

Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемым авиационным бомбам, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь.

Сырский подчеркнул, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым они заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, ведущих оборонные действия, проанализировали имеющиеся ресурсы и нужды войск.

Сырский подчеркнул, что были приняты важные решения, направленные на усиление боевых возможностей воинских частей ВСУ и предупреждение действий врага.

Также Александр Сырский отметил, что делается все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории и удержать занимаемые позиции, минимизировать наши потери и сохранить жизни воинов ВСУ.

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