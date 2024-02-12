Валерій Залужний спровокував нову хвилю обговорень після того, як його фото з особистого архіву з’явилося в Мережі.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний здивував українців. «Залізний генерал» Валерій Залужний зробив нову публікацію в Facebook після своєї відставки.

Валерій Залужний вирішив опублікувати фото зі своєю дружиною – Оленою.

Новий знімок Валерія Залужного викликав справжній сплеск емоцій у користувачів соцмереж. Українці продовжують дякувати колишньому Головнокомандувачу ЗСУ за службу, висловлюють впевненість у перемозі України, бажають щастя.

«Кожен фініш – це, по суті, старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!»,

«Гарнезні»,

«Нарешті… маємо позитивні емоції»,

«Наша гордість»,

«Честь, шана та повага Вам, пане генерале та неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку!»,

«Взірцева пара. Надихаєте»,

«Уже як мінімум, народна «Перша Леді України»,

«Які ви чудові!»,

«Головне – надійний тил».

Зазначимо, дружина Валерія Залужного Олена поруч із ним вже понад 20 років. Залужні виховують двох доньок. Старша донька Валерія Залужного служить, а молодша вчиться у медінституті.

За словами друзів родини Залужних, у вільний час вони люблять проводити час разом і досі бережуть романтику у своїх стосунках.

«"Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є і все, чого я досяг, — це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана", - казав сам Залужний, звретаючись до своєї дружини у день її народження.

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