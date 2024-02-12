Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний здивував українців. «Залізний генерал» Валерій Залужний зробив нову публікацію в Facebook після своєї відставки.
Валерій Залужний вирішив опублікувати фото зі своєю дружиною – Оленою.
Новий знімок Валерія Залужного викликав справжній сплеск емоцій у користувачів соцмереж. Українці продовжують дякувати колишньому Головнокомандувачу ЗСУ за службу, висловлюють впевненість у перемозі України, бажають щастя.
«Кожен фініш – це, по суті, старт! Честь, шана та повага Вам, пане генерале!»,
«Гарнезні»,
«Нарешті… маємо позитивні емоції»,
«Наша гордість»,
«Честь, шана та повага Вам, пане генерале та неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку!»,
«Взірцева пара. Надихаєте»,
«Уже як мінімум, народна «Перша Леді України»,
«Які ви чудові!»,
«Головне – надійний тил».
Зазначимо, дружина Валерія Залужного Олена поруч із ним вже понад 20 років. Залужні виховують двох доньок. Старша донька Валерія Залужного служить, а молодша вчиться у медінституті.
За словами друзів родини Залужних, у вільний час вони люблять проводити час разом і досі бережуть романтику у своїх стосунках.
«"Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є і все, чого я досяг, — це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана", - казав сам Залужний, звретаючись до своєї дружини у день її народження.
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