Валерий Залужный спровоцировал новую волну обсуждений после того, как его фото из личного архива появилось в Сети.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный удивил украинцев. "Железный генерал" Валерий Залужный сделал новую публикацию в Facebook после своей отставки.

Валерий Залужный решил опубликовать фото со своей женой Еленой.

Новый снимок Валерия Залужного вызвал настоящий всплеск эмоций у пользователей соцсетей. Украинцы продолжают благодарить бывшего Главнокомандующего ВСУ за службу, выражают уверенность в победе Украины, желают счастья.

«Каждый финиш – это, по сути, старт! Честь, уважение Вам, господин генерал!»,

«Красивенные»,

«Наконец-то… имеем положительные эмоции»,

«Наша гордость»,

«Честь, уважение Вам, господин генерал и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!»,

«Образцовая пора. Вдохновляете»,

«Уже как минимум, народная «Первая Леди Украины»,

«Какие вы замечательные!»,

«Главное – надежный тыл».

Отметим, жена Валерия Залужного Елена рядом с ним уже более 20 лет. Залужные воспитывают двух дочерей. Старшая дочь Валерия Залужного служит, а младшая учится в мединституте.

По словам друзей семьи Залужных, в свободное время они любят проводить время вместе и до сих пор хранят романтику в своих отношениях.

«Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг, — это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем ​​рождения, любимая", - говорил сам Залужный, обращаясь к своей жене в день ее рождения.

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