Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный удивил украинцев. "Железный генерал" Валерий Залужный сделал новую публикацию в Facebook после своей отставки.
Валерий Залужный решил опубликовать фото со своей женой Еленой.
Новый снимок Валерия Залужного вызвал настоящий всплеск эмоций у пользователей соцсетей. Украинцы продолжают благодарить бывшего Главнокомандующего ВСУ за службу, выражают уверенность в победе Украины, желают счастья.
«Каждый финиш – это, по сути, старт! Честь, уважение Вам, господин генерал!»,
«Красивенные»,
«Наконец-то… имеем положительные эмоции»,
«Наша гордость»,
«Честь, уважение Вам, господин генерал и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!»,
«Образцовая пора. Вдохновляете»,
«Уже как минимум, народная «Первая Леди Украины»,
«Какие вы замечательные!»,
«Главное – надежный тыл».
Отметим, жена Валерия Залужного Елена рядом с ним уже более 20 лет. Залужные воспитывают двух дочерей. Старшая дочь Валерия Залужного служит, а младшая учится в мединституте.
По словам друзей семьи Залужных, в свободное время они любят проводить время вместе и до сих пор хранят романтику в своих отношениях.
«Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг, — это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая", - говорил сам Залужный, обращаясь к своей жене в день ее рождения.
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