Генерал Валерій Залужний вже увійшов в історію - за майже два роки повномасштабного вторгнення він заслужив повагу та довіру як військових, так і цивільних.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому присвоєно звання Героя України, поділився своїм заповідним бажанням. Про це Валерій Залужний розповів в одному з інтерв'ю в "Рандеву з Яніною Соколовою".

Колишній головнокомандувач Збройних сил України зізнався,що мріяв кожен свій прослужений рік потрапити на парад.

"Мені кожного року казали: "Почекай, потерпи, наступного року поїдеш, а зараз потрібно трішки в караул походити". І так вийшло, що тільки на 30 році служби я нарешті потрапив на парад, але вже в якості головнокомандувача ЗСУ", - поділився генерал.

На запитання, чи мріє би він проїхатися танком по Красній площі у столиці росії, Залужний відповів ствердно: "Я хотів би проїхатися танком по Червоній площі та по Арбату. Але акуратно, тому що - це пам'ятник, а то – символ".

Нагадаємо, що президент України прийняв рішення про присвоєння звання Героя України та нагородження орденом "Золота Зірка" колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному.

Валерій Залужний був нагороджений за видатні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також за самовіддане служіння українському народу.

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