Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, якому присвоєно звання Героя України, поділився своїм заповідним бажанням. Про це Валерій Залужний розповів в одному з інтерв'ю в "Рандеву з Яніною Соколовою".

Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил України зізнався,що мріяв кожен свій прослужений рік потрапити на парад.

"Мені кожного року казали: "Почекай, потерпи, наступного року поїдеш, а зараз потрібно трішки в караул походити". І так вийшло, що тільки на 30 році служби я нарешті потрапив на парад, але вже в якості головнокомандувача ЗСУ", - поділився генерал.

На запитання, чи мріє би він проїхатися танком по Красній площі у столиці росії, Залужний відповів ствердно: "Я хотів би проїхатися танком по Червоній площі та по Арбату. Але акуратно, тому що - це пам'ятник, а то – символ".

Валерій Залужний

Нагадаємо, що президент України прийняв рішення про присвоєння звання Героя України та нагородження орденом "Золота Зірка" колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному.

Валерій Залужний був нагороджений за видатні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також за самовіддане служіння українському народу.

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