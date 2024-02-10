Генерал Валерий Залужный уже вошел в историю - за почти два года полномасштабного вторжения он заслужил уважение и доверие как военных, так и гражданских.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которому присвоено звание Героя Украины, поделился своим заповедным желанием. Об этом Валерий Залужный рассказал в одном из интервью в "Рандеву с Яниной Соколовой".

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины признался, что мечтал каждый свой прослуженный год попасть на парад.

"Мне каждый год говорили: "Подожди, потерпи, в следующем году поедешь, а сейчас нужно немного в караул походить". И так получилось, что только на 30 году службы я наконец-то попал на парад, но уже в качестве главнокомандующего ВСУ", - поделился генерал.

На вопрос, мечтал ли он проехаться танком по Красной площади в столице россии, Залужный ответил утвердительно: "Я хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Но аккуратно, потому что - это памятник, а то - символ".

Напомним, что президент Украины принял решение о присвоении звания Героя Украины и награждении орденом "Золотая Звезда" бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному.

Валерий Залужный был награжден за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

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