Нові дані, оприлюднені на порталі Мінфін, розкривають цікаві коливання на ринку овочів, які можуть вплинути на бюджети та харчові звички.
Згідно інформації, ціни на печериці зменшилися з 149,53 грн/кг до 142,70 грн/кг. Проте варто звернути увагу, що різниця між магазинами може бути значною. Наприклад, у Varus вартість становить 118 грн/кг, у Metro – 207,90 грн/кг, а в Novus – 125 грн/кг.
Водночас, ціна на болгарський жовтий перець помітно зросла, піднявшись з 170,25 грн/кг до 186 грн/кг.
Ціна на часник трохи змінилася, що дає споживачам ряд варіантів. Varus пропонує часник за 126 грн/кг, Auchan – за 132,90 грн/кг, тоді як Megamarket, виходячи з ціни 148,80 грн/кг, може порадитися щодо своєї конкурентоспроможності.
Таким чином, ціни на овочі лишаються предметом уваги, спонукаючи до обговорення та розмірковувань, як обрати найвигідніші пропозиції під час покупок свіжих продуктів.
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