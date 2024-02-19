В Україні ціни на печериці, болгарський перець та часник зазнали змін.

Нові дані, оприлюднені на порталі Мінфін, розкривають цікаві коливання на ринку овочів, які можуть вплинути на бюджети та харчові звички.

Згідно інформації, ціни на печериці зменшилися з 149,53 грн/кг до 142,70 грн/кг. Проте варто звернути увагу, що різниця між магазинами може бути значною. Наприклад, у Varus вартість становить 118 грн/кг, у Metro – 207,90 грн/кг, а в Novus – 125 грн/кг.

Водночас, ціна на болгарський жовтий перець помітно зросла, піднявшись з 170,25 грн/кг до 186 грн/кг.

Ціна на часник трохи змінилася, що дає споживачам ряд варіантів. Varus пропонує часник за 126 грн/кг, Auchan – за 132,90 грн/кг, тоді як Megamarket, виходячи з ціни 148,80 грн/кг, може порадитися щодо своєї конкурентоспроможності.

Таким чином, ціни на овочі лишаються предметом уваги, спонукаючи до обговорення та розмірковувань, як обрати найвигідніші пропозиції під час покупок свіжих продуктів.

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