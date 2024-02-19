В Украине цены на шампиньоны, болгарский перец и чеснок претерпели изменения.

Новые данные, обнародованные на портале Минфин, раскрывают интересные колебания на рынке овощей, которые могут отразиться на бюджетах и ​​пищевых привычках.

Согласно информации, цены на шампиньоны уменьшились с 149,53 грн/кг до 142,70 грн/кг. Однако следует обратить внимание, что разница между магазинами может быть значительной. Например, у Varus стоимость составляет 118 грн/кг, у Metro – 207,90 грн/кг, а у Novus – 125 грн/кг.

В то же время, цена на болгарский желтый перец заметно выросла, поднявшись со 170,25 грн/кг до 186 грн/кг.

Цена на чеснок немного изменилась, что дает потребителям ряд вариантов. Varus предлагает чеснок за 126 грн/кг, Auchan – за 132,90 грн/кг, тогда как Megamarket исходя из цены 148,80 грн/кг может посоветоваться относительно своей конкурентоспособности.

Таким образом, цены на овощи остаются предметом внимания, побуждая к обсуждению и размышлениям, как выбрать самые выгодные предложения при покупке свежих продуктов.

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