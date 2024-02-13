Стало відомо, хто має право на повну знижку у розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.

Сплатити за комунальні послуги, особливо в холодну пору року, стає складним завданням для пенсіонерів з мінімальною пенсією. Однак деяким українцям надається можливість отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Про це детальніше повідомили у ПФУ.

Пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на повну знижку у розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.

Користуватися пільгою в межах встановлених норм мають право представники таких професій:

Педагогічні працівники. Медичні та фармацевтичні працівники. Фахівці із захисту рослин. Працівники музеїв та бібліотек. Працівники державних та комунальних закладів культури, а також навчальних закладів сфери культури.

Однак значну пільгу на оплату ЖКП можуть отримати лише українці, чия фінансова ситуація вважається недостатньою.

Для отримання пільги необхідно, щоб середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу не перевищував розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Ця пільга надається протягом дванадцяти місяців після визначення такого права.

Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, використовується Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

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