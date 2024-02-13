Стало известно, кто имеет право на полную скидку в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Оплатить коммунальные услуги, особенно в холодное время года, становится сложной задачей для пенсионеров с минимальной пенсией. Однако некоторым украинцам предоставляется возможность получить 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

Пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности, имеют право на полную скидку в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право представители таких профессий:

Педагогические работники. Медицинские и фармацевтические работники. Специалисты по защите растений. Сотрудники музеев и библиотек. Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебные заведения сферы культуры.

Однако значительную льготу на оплату ЖКУ могут получить только украинцы, финансовая ситуация которой считается недостаточной.

Для получения льготы необходимо, чтобы среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышал размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. Эта льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с момента определения такого права.

Для обеспечения единого государственного учета физических лиц, имеющих право на льготы, используется Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

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