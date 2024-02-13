Громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією та військового обліку, підлягають законному покаранню.

В Україні збільшується активність у проведенні мобілізаційних заходів, але разом із цим спостерігається зростання випадків ухилення від мобілізації. Зараз ведеться розслідування близько 9400 справ щодо ухилення від мобілізації. Представник поліції, Максим Цуцкірідзе, розповів про санкції, які застосовуються до ухилянтів від мобілізації.

Громадяни, які ухиляються від виклику на мобілізацію та військовий облік, можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства, залежно від серйозності порушення закону. Навіть у разі настання кримінальної відповідальності, ухилянця можуть викликати знову до Збройних Сил.

Максим Цуцкірідзе зауважив, що більшість чоловіків, які ухиляються від мобілізації, отримують умовні покарання та залишаються під загрозою мобілізації.

"Після аналізу вже існуючих вироків стає зрозумілим, що переважна більшість чоловіків, які ухиляються від мобілізації, отримують умовні покарання. Суди враховують їх моральний стан, сімейні обставини, наявність дітей, а також їхні аргументи щодо непридатності до військової служби, хоча медична комісія може виносити довідку про їхню придатність", - відзначив Цуцкірідзе.

Щодо статистики, наразі у ведеться приблизно 9400 розслідувань у справах ухилення від мобілізації, із яких 2600 вже направлено до суду. Заступник голови Національної поліції зауважив, що хоча розгляд таких справ у судах триває дещо повільно через велике навантаження на суддів, вже було винесено ряд вироків. Наприклад, у 2022 році було винесено 250 рішень, а у 2023 році - близько 300.

Джерело: Цензор.НЕТ.

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