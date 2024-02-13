В Украине увеличивается активность в проведении мобилизационных мероприятий, но в то же время наблюдается рост случаев уклонения от мобилизации. Сейчас ведется расследование около 9400 дел по уклонению от мобилизации. Представитель полиции, Максим Цуцкиридзе, рассказал о санкциях, применяемых к уклоняющимся от мобилизации.

Граждане, уклоняющиеся от вызова на мобилизацию и военный учет, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством в зависимости от серьезности нарушения закона. Даже в случае наступления уголовной ответственности уклоняющегося могут вызвать снова в вооруженные силы.

Максим Цуцкиридзе отметил, что большинство мужчин, уклоняющихся от мобилизации, получают условные наказания и остаются под угрозой мобилизации.

"После анализа уже существующих приговоров становится понятным, что подавляющее большинство уклоняющихся от мобилизации мужчин получают условные наказания. Суды учитывают их моральное состояние, семейные обстоятельства, наличие детей, а также их аргументы относительно непригодности к военной службе, хотя медицинская комиссия может выносить справку об их пригодности", - отметил Цуцкиридзе.

По статистике, в настоящее время ведется около 9400 расследований по делам уклонения от мобилизации, из которых 2600 уже направлено в суд. Заместитель председателя Национальной полиции отметил, что хотя рассмотрение таких дел в судах продолжается несколько медленно из-за большой нагрузки на судей, уже был вынесен ряд приговоров. К примеру, в 2022 году было вынесено 250 решений, а в 2023 году - около 300.

Джерело: Цензор.НЕТ.

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