Чищення туалету може виявитися неприємним заняттям, це й не складно, але можна помилитися.

Хочете вірте, хочете ні, але насправді існує правильний спосіб як правильно чистити унітаз , і правильний метод допоможе вам знищити будь-які бактерії та віруси, які можуть там процвітати.

Правильні методи очищення не лише дадуть вам чудові результати, але й заощадять ваш час та енергію.

Як правильно чистити унітаз і що вам знадобиться для цього

Гумові рукавиці

Щітка для унітазу

Захист очей

Матеріали

Засоби для чищення туалетів

Універсальний спрей-очисник

Паперові рушники або ганчірки

Як правильно чистити унітаз, спочатку зберіть інструменти і підготуйте місце.

Почніть з того, що приберіть все навколо унітазу – прибирання унітазу може бути брудною роботою, і завжди є ймовірність розбризкати засіб чи воду за межі унітазу. Запобігти зайвому прибиранню, прибравши всі зайві предмети навколо унітазу та з кришки бачка. Не забудьте зняти щось зверху резервуара, щоб предмети не впали в чашу під час чищення.

Промийте і додайте розчин, що чистить.

Перед початком будь-якої роботи надягніть гумові рукавички. Змивайте унітаз із кришкою вниз, щоб не допустити розбризкування або розбризкування. Додайте вибраний вами порошкоподібний, рідкий або гелевий засіб для чищення в унітаз, наносячи його якомога ближче до краю унітазу, щоб запобігти розведенню засобу для чищення.

Очистіть туалет зовні

Після того, як розчин, що чистить, вбереться в бруд в унітазі і ви змиєте її, очистіть унітаз зовні за допомогою засобу для чищення ванної, достатньо сильного, щоб його можна було також дезінфікувати.

Як правильно чистити унітаз, починайте зверху, щоб запобігти потраплянню крапель на чисті поверхні. Обприскайте бак, ручку та краї бака та протріть їх. Далі займіться зовнішньою кришкою унітазу. Зрештою, протріть всю зовнішню поверхню чаші. Почніть з бокових та передньої частини, а потім очистіть нижні краї унітазу там, де він стикається з підлогою.

Зараз також час швидко вимити підлогу навколо унітазу, який теж може бути брудним.

Як правильно чистити унітаз - обов'язково приділіть увагу сидінню

Сидінням для унітазу в жодному разі не можна нехтувати. Адже це частина унітазу, яка безпосередньо контактує з людьми, і її необхідно ретельно чистити. Підніміть сидіння, оббризкавши сидіння, внутрішню кришку і край унітазу засобом для ванної. Протріть кришку, сидіння та петлі на задній частині сидіння унітазу.

Деякі унітази мають петлі, які відкриваються, забезпечуючи найкращий доступ для чищення. Протріть всі сидіння тканиною, змоченою чистою водою, щоб видалити сліди відбілювача або хімікатів з поверхні сидіння.

Очистіть внутрішню частину унітазу

Як правильно чистити унітаз – починайте мити чашу зверху донизу. Завжди починайте спочатку чистити під ободом. Загляньте під обід, щоб видалити всі плями та бруд. Потім почистіть унітаз йоржиком для унітазу, включаючи зливний отвір у нижній частині унітазу. Змивайте воду в унітазі з опущеною кришкою.

Якщо на унітазі є коричневі або червоні плями іржі або мінеральні плями, фарфор можна очистити харчовою содою або засобом з магазину.

Деякі люди пропонують налити в унітаз банку коли, почистити і прополоскати, а потім змішати оцет з водою в унітазі, щоб розчинити плями, що залишилися.

У будь-якому випадку, перш ніж приступати до видалення плям іржі, переконайтеся, що ви спустили воду в унітазі, оскільки засоби для очищення від іржі можуть вступити в реакцію з хімікатами, що містяться в універсальному засобі для чищення. Після чищення також промийте кришку вниз.

Очистіть прилеглу територію

На завершення витріть всі краплі миючого засобу або води, які могли виникнути, приберіть інструменти та сміття та замініть усі предмети, які ви прибрали на унітазі або навколо нього.

Джерело: thespruce.

Читайте також:

Як очистити забруднений унітаз: дієві поради.

Як повернути білий колір речам: три дієві поради.

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома .