Чистка туалета может оказаться весьма неприятным занятием, это и не сложно, но можно ошибиться.

Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле существует правильный способ как правильно чистить унитаз, и правильный метод поможет вам уничтожить любые бактерии и вирусы, которые могут там процветать.

Правильные методы очистки не только дадут вам превосходные результаты, но и сэкономят ваше время и энергию.

Как правильно чистить унитаз и что вам понадобится для этого

Резиновые перчатки

Щетка для унитаза

Защита глаз

Материалы

Средства для чистки туалетов

Универсальный спрей-очиститель

Бумажные полотенца или тряпки

Как правильно чистить унитаз, для начала соберите инструменты и подготовьте место.

Начните с того, что уберите все вокруг унитаза — уборка унитаза может быть грязной работой, и всегда есть вероятность разбрызгать чистящее средство или воду за пределы унитаза. Предотвратите лишнюю уборку, убрав все лишние предметы вокруг унитаза и с крышки бачка. Не забудьте снять что-нибудь сверху резервуара, чтобы предметы не упали в чашу во время чистки.

Промойте и добавьте чистящий раствор.

Перед началом любой работы наденьте резиновые перчатки . Смывайте унитаз с крышкой вниз, чтобы не допустить разбрызгивания или разбрызгивания. Добавьте выбранное вами порошкообразное, жидкое или гелевое чистящее средство в унитаз, нанося его как можно ближе к краю унитаза, чтобы предотвратить разбавление чистящего средства.

Очистите туалет снаружи

После того, как чистящий раствор впитается в грязь в унитазе и вы смоете ее, очистите унитаз снаружи с помощью чистящего средства для ванной, достаточно сильного, чтобы его можно было также дезинфицировать.

Как правильно чистить унитаз, начинайте сверху, чтобы предотвратить попадание капель на уже чистые поверхности. Опрыскайте бак, ручку и края бака и протрите их. Далее займитесь внешней крышкой унитаза. Наконец, протрите всю внешнюю поверхность чаши. Начните с боковых и передней части, а затем очистите нижние края унитаза там, где он соприкасается с полом.

Сейчас также самое время быстро вымыть пол вокруг унитаза, который тоже может быть грязным.

Как правильно чистить унитаз - обязательно уделите внимание сиденью

Сиденьем для унитаза ни в коем случае нельзя пренебрегать. Ведь это та часть унитаза, которая непосредственно контактирует с людьми, и ее необходимо тщательно чистить. Поднимите сиденье, обрызгав сиденье, внутреннюю крышку и край унитаза чистящим средством для ванной. Протрите крышку, сиденье и петли на задней части сиденья унитаза.

Некоторые унитазы имеют петли, которые открываются, обеспечивая лучший доступ для чистки. Протрите все сиденье тканью, смоченной чистой водой, чтобы удалить с поверхности сиденья следы отбеливателя или химикатов.

Очистите внутреннюю часть унитаза

Как правильно чистить унитаз - начинайте мыть чашу сверху вниз. Всегда начинайте сначала чистить под ободом. Загляните под обод, чтобы удалить все пятна и грязь. Затем почистите унитаз ершиком для унитаза , включая сливное отверстие в нижней части унитаза. Смывайте воду в унитазе с опущенной крышкой.

Если на унитазе имеются коричневые или красноватые пятна ржавчины или минеральные пятна, фарфор можно очистить пищевой содой или средством из магазина.

Некоторые люди предлагают налить в унитаз банку колы , почистить и прополоскать, а затем смешать уксус с водой в унитазе, чтобы растворить оставшиеся пятна.

В любом случае, прежде чем приступать к удалению пятен ржавчины, убедитесь, что вы спустили воду в унитазе, поскольку средства для очистки от ржавчины могут вступить в реакцию с химикатами, содержащимися в универсальном чистящем средстве. После чистки также промойте миску крышкой вниз.

Очистите прилегающую территорию

В завершение вытрите все капли моющего средства или воды, которые могли возникнуть, уберите инструменты и мусор и замените все предметы, которые вы убрали на унитазе или вокруг него.

Источник: thespruce.

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