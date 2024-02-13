Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле существует правильный способ как правильно чистить унитаз, и правильный метод поможет вам уничтожить любые бактерии и вирусы, которые могут там процветать.
Правильные методы очистки не только дадут вам превосходные результаты, но и сэкономят ваше время и энергию.
Как правильно чистить унитаз и что вам понадобится для этого
Резиновые перчатки
Щетка для унитаза
Защита глаз
Материалы
Средства для чистки туалетов
Универсальный спрей-очиститель
Бумажные полотенца или тряпки
Как правильно чистить унитаз, для начала соберите инструменты и подготовьте место.
Начните с того, что уберите все вокруг унитаза — уборка унитаза может быть грязной работой, и всегда есть вероятность разбрызгать чистящее средство или воду за пределы унитаза. Предотвратите лишнюю уборку, убрав все лишние предметы вокруг унитаза и с крышки бачка. Не забудьте снять что-нибудь сверху резервуара, чтобы предметы не упали в чашу во время чистки.
Промойте и добавьте чистящий раствор.
Перед началом любой работы наденьте резиновые перчатки . Смывайте унитаз с крышкой вниз, чтобы не допустить разбрызгивания или разбрызгивания. Добавьте выбранное вами порошкообразное, жидкое или гелевое чистящее средство в унитаз, нанося его как можно ближе к краю унитаза, чтобы предотвратить разбавление чистящего средства.
Очистите туалет снаружи
После того, как чистящий раствор впитается в грязь в унитазе и вы смоете ее, очистите унитаз снаружи с помощью чистящего средства для ванной, достаточно сильного, чтобы его можно было также дезинфицировать.
Как правильно чистить унитаз, начинайте сверху, чтобы предотвратить попадание капель на уже чистые поверхности. Опрыскайте бак, ручку и края бака и протрите их. Далее займитесь внешней крышкой унитаза. Наконец, протрите всю внешнюю поверхность чаши. Начните с боковых и передней части, а затем очистите нижние края унитаза там, где он соприкасается с полом.
Сейчас также самое время быстро вымыть пол вокруг унитаза, который тоже может быть грязным.
Как правильно чистить унитаз - обязательно уделите внимание сиденью
Сиденьем для унитаза ни в коем случае нельзя пренебрегать. Ведь это та часть унитаза, которая непосредственно контактирует с людьми, и ее необходимо тщательно чистить. Поднимите сиденье, обрызгав сиденье, внутреннюю крышку и край унитаза чистящим средством для ванной. Протрите крышку, сиденье и петли на задней части сиденья унитаза.
Некоторые унитазы имеют петли, которые открываются, обеспечивая лучший доступ для чистки. Протрите все сиденье тканью, смоченной чистой водой, чтобы удалить с поверхности сиденья следы отбеливателя или химикатов.
Очистите внутреннюю часть унитаза
Как правильно чистить унитаз - начинайте мыть чашу сверху вниз. Всегда начинайте сначала чистить под ободом. Загляните под обод, чтобы удалить все пятна и грязь. Затем почистите унитаз ершиком для унитаза , включая сливное отверстие в нижней части унитаза. Смывайте воду в унитазе с опущенной крышкой.
Если на унитазе имеются коричневые или красноватые пятна ржавчины или минеральные пятна, фарфор можно очистить пищевой содой или средством из магазина.
Некоторые люди предлагают налить в унитаз банку колы , почистить и прополоскать, а затем смешать уксус с водой в унитазе, чтобы растворить оставшиеся пятна.
В любом случае, прежде чем приступать к удалению пятен ржавчины, убедитесь, что вы спустили воду в унитазе, поскольку средства для очистки от ржавчины могут вступить в реакцию с химикатами, содержащимися в универсальном чистящем средстве. После чистки также промойте миску крышкой вниз.
Очистите прилегающую территорию
В завершение вытрите все капли моющего средства или воды, которые могли возникнуть, уберите инструменты и мусор и замените все предметы, которые вы убрали на унитазе или вокруг него.
Источник: thespruce.
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