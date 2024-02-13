В «Міненерго» оприлюднили наслідки важкої ночі і де сталося припинення виробництва елекроенергії.

Так, згідно з новим повідомленням «Міненерго», у ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку ряувальникам вдалося загасити за кілька годин.

«Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії. Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електроспстачанням для споживачів», - розповіли в «Міненерго».

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Втім, усі споживачі міста Дніпро - зі світлом.

Уточнення масштабів пошкоджень триває.

Також в Міненерго повідомили, що енергетикам вже вдалося повністю відновити електропостачання для споживачів Павлограду і прилеглих районів, які були знеструмлені пілся обстрілу енергетичних об’єктів напередодні.

Нагадаємо, станом на 19.00 12 лютого без електропостачання залишалося ще близько 12 тисяч споживачів.

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