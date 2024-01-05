Міністр наголосив на важливості своєчасної оплати електроенергії громадянами та зазначив, що зміни у тарифі для населення допомогли залучити кошти для відновлення енергосистеми.

До завершення опалювального сезону українці можуть не хвилюватися через можливі підвищення тарифів на електроенергію, як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він наголосив, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 років не передбачається підвищення цін на електроенергію для домогосподарств. У поточному році Україна планує не лише відновлення, але й розширення своїх енергетичних потужностей.

Міністр вказав на децентралізацію як "ключовий інструмент", збільшення використання газотурбінних і газопоршневих установок, а також розвиток сонячної та вітрової енергетики.

Він зауважив, що ці заходи вже активно впроваджуються і будуть інтенсифіковані в 2024 році. Галущенко також повідомив про відновлення понад 2 ГВт потужностей енергосистеми після російських атак.

Міністр підкреслив важливість своєчасної оплати електроенергії громадянами і зазначив, що зміни в тарифі для населення допомогли привернути кошти для відновлення енергосистеми. За його словами, завдяки платежам громадян було зібрано близько 16-18 мільярдів гривень, які використовувалися для ремонтних робіт у компаніях "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Уряд продовжив чинні тарифи для населення до кінця квітня наступного року, зберігши ціну на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину для домогосподарств.

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