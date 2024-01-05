До завершення опалювального сезону українці можуть не хвилюватися через можливі підвищення тарифів на електроенергію, як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він наголосив, що до кінця опалювального сезону 2023-2024 років не передбачається підвищення цін на електроенергію для домогосподарств. У поточному році Україна планує не лише відновлення, але й розширення своїх енергетичних потужностей.
Міністр вказав на децентралізацію як "ключовий інструмент", збільшення використання газотурбінних і газопоршневих установок, а також розвиток сонячної та вітрової енергетики.
Він зауважив, що ці заходи вже активно впроваджуються і будуть інтенсифіковані в 2024 році. Галущенко також повідомив про відновлення понад 2 ГВт потужностей енергосистеми після російських атак.
Міністр підкреслив важливість своєчасної оплати електроенергії громадянами і зазначив, що зміни в тарифі для населення допомогли привернути кошти для відновлення енергосистеми. За його словами, завдяки платежам громадян було зібрано близько 16-18 мільярдів гривень, які використовувалися для ремонтних робіт у компаніях "Укргідроенерго" та "Енергоатом".
Уряд продовжив чинні тарифи для населення до кінця квітня наступного року, зберігши ціну на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину для домогосподарств.
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