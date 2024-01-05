Министр подчеркнул важность своевременной оплаты электроэнергии гражданами и отметил, что изменения в тарифе для населения помогли привлечь средства для восстановления энергосистемы.

До завершения отопительного сезона украинцы могут не волноваться из-за возможных повышений тарифов на электроэнергию, как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона 2023-2024 годов не предполагается повышение цен на электроэнергию для домохозяйств. В этом году Украина планирует не только восстановление, но и расширение своих энергетических мощностей.

Министр указал на децентрализацию как "ключевой инструмент", увеличение использования газотурбинных и газопоршневых установок, а также развитие солнечной и ветровой энергетики.

Он отметил, что эти меры уже активно внедряются и будут интенсифицированы в 2024 году. Галущенко также сообщил о возобновлении более 2 ГВт мощностей энергосистемы после российских атак.

Министр подчеркнул важность своевременной оплаты электроэнергии гражданами и отметил, что изменения в тарифе для населения помогли привлечь средства для восстановления энергосистемы. По его словам, благодаря платежам граждан было собрано около 16-18 миллиардов гривен, которые использовались для ремонтных работ в компаниях "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Правительство продлило действующие тарифы для населения до конца апреля следующего года, сохранив цену на уровне 2,64 гривны за киловатт-час для домохозяйств.

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