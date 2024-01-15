У Міненерго розкрили причину, через яку тисячі українців залишилися без електроенергії.

Як повідомили в Міненерго, знеструмлено 44 населені пункти. Найскладніша ситуація – у Кировоградській області.

Там, як підкреслили в Міненерго, більше доби без напруги 30 населених пунктів, а це загалом – майже 2,5 тисячі споживачів.

«Причина - ожеледь на дротах повітряних ліній електропередачі діаметром 60 - 89 мм. Такі величини за період спостережень із 1945 року не фіксувалися», - зазначили в Міненерго.

Крім того, спостерігається ще одна проблема.

«На жаль, є крадіжки дроту на лініях, що впали. Через це енергетики вимушені ставити відновлені лінії під охоронну напругу, що уповільнює темпи відновлення», - зазначили в Міненерго.

Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання.

Раніше в Міненерго нагадали, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).

Також повідомлялось, що під ворожий обстріл знову потрапила ТЕС на Донеччині.

Крім того внаслідок бойових дій у місті Нікополь пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень. Є відключені споживачі.

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