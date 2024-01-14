Українці заплатять більше за комуналку в січні, стало відомо, чому суми значно зростуть.

Українці заплатять більше за комуналку в січні. Під час інтенсивного похолодання в січні 2024 року українські споживачі можуть бути здивовані збільшенням сум у платіжках за комунальні послуги, зокрема за опалення.

Причиною того, що українським споживачам доведеться в січні 2024 року заплатити більше за опалення, ніж у грудні, листопаді та жовтні, є настання похолодання. Закономірність полягає в тому, що в будинках, де встановлені лічильники тепла, мешканці оплачують фактично спожиті гігакалорії (Гкал).

Раніше було повідомлено, що в 2024 році можливе перерахування тарифів на деякі комунальні послуги, такі як світло і газ. Нові тарифи планується затвердити навесні 2024 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/24 планується залишити тарифи на електроенергію без змін для населення.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — заявив він.

Крім того, в Україні ще можливе підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду. У 2024 році українці будуть оплачувати ці послуги за тими ж тарифами, що і цього року. Однак після скасування мораторію, що може статися у 2025 році, підвищення цін вже не уникнути.

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