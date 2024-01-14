Украинцы заплатят больше за коммуналку в январе, стало известно, почему суммы значительно возрастут.

Украинцы заплатят больше за коммуналку в январе. Во время интенсивного похолодания в январе 2024 г. украинские потребители могут быть удивлены увеличением сумм в платежках за коммунальные услуги, в частности за отопление.

Причиной того, что украинским потребителям придется в январе 2024 заплатить больше за отопление, чем в декабре, ноябре и октябре, является наступление похолодания. Закономерность состоит в том, что в домах, где установлены счетчики тепла, жильцы оплачивают практически потребленные гигакалории (Гкал).

Ранее сообщалось, что в 2024 году возможно перечисление тарифов на некоторые коммунальные услуги, такие как свет и газ. Новые тарифы предполагается утвердить весной 2024 года.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/24 планируется оставить тарифы на электроэнергию без изменений населения.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — заявил он.

Кроме того, в Украине возможно повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. В 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по тем же тарифам, что и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может произойти в 2025 году, повышения цен уже не избежать.

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