Українці можуть отримати серйозні штрафи за порушення експлуатації побутових лічильників газу чи води під час перевірок.

Українське законодавство передбачає систему періодичної повірки та обслуговування лічильників газу для побутових потреб. Згідно із статтею 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", споживачам необхідно мати відомості щодо деяких аспектів.

Періодична повірка та ремонт:

Здійснюється періодична повірка, обслуговування та ремонт лічильників газу, включаючи демонтаж, транспортування та монтаж.

Міжповірочні інтервали для лічильників газу класу 1,0 становлять 2 роки, а для класу 1,5 - 8 років.

Відповідальність за проведення повірки:

Зобов'язання щодо своєчасного проведення повірки та обслуговування лічильників газу покладається на суб’єктів господарювання, які забезпечують газопостачання.

Обов'язки споживача:

Споживач повинен забезпечити доступ представникам оператора мереж.

Зняття лічильника на період повірки проводиться у присутності споживача.

Наслідки пропуску терміну повірки:

У разі пропущення терміну повірки з вини оператора газорозподільних мереж, об’єм спожитого газу визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущено термін повірки.

Передача показників лічильника:

Споживачам рекомендується передавати показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця.

Це можна зробити через сайт облгазу, чат-бот, телефон або мобільний застосунок.

Як передати показники:

Через сайт облгазу: ввести дані та надіслати їх через розділ "Передати показники".

Телефоном: подзвонити до контакт-центру.

Мобільний застосунок: скористатися функцією передачі показників.

Інші можливості сайту:

Особистий кабінет на сайті дозволяє контролювати розрахунки за газ, оплачувати послуги та перевіряти історію платежів та показників лічильників (за наявності).

Ці вимоги спрямовані на забезпечення точності вимірювання та своєчасності технічного обслуговування лічильників газу.

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