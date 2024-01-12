Украинское законодательство предусматривает систему периодической поверки и обслуживания счетчиков газа для бытовых нужд. Согласно статью 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", потребителям необходимо иметь сведения относительно некоторых аспектов.
Периодическая поверка и ремонт:
- Проводится периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков газа, включая демонтаж, транспортировку и монтаж.
- Межповерочные интервалы для счетчиков газа класса 1,0 составляют 2 года, а для класса 1,5 – 8 лет.
Ответственность за проведение поверки:
- Обязательство относительно своевременного проведения поверки и обслуживания счетчиков газа возлагается на субъектов хозяйствования, обеспечивающих газоснабжение.
Обязанности потребителя:
- Потребитель должен обеспечить доступ представителям оператора сетей.
- Снятие счетчика на период поверки производится в присутствии потребителя.
Последствия пропуска срока поверки:
- В случае пропуска срока поверки по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки.
Передача показателей счетчика:
- Потребителям рекомендуется передавать показатели счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно.
- Это можно сделать через сайт облгаза, чат-бот, телефон или мобильное приложение.
Как передать показатели:
- Через сайт облгаза: ввести данные и отправить их через раздел "Передать показатели".
- По телефону: позвонить в контакт-центр.
- Мобильное приложение: использовать функцию передачи показателей.
Другие возможности сайта:
- Личный кабинет позволяет контролировать расчеты за газ, оплачивать услуги и проверять историю платежей и показателей счетчиков (при наличии).
Эти требования ориентированы на обеспечение точности измерения и своевременности технического обслуживания счетчиков газа.
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