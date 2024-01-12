Украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа или воды в ходе проверки.

Украинское законодательство предусматривает систему периодической поверки и обслуживания счетчиков газа для бытовых нужд. Согласно статью 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", потребителям необходимо иметь сведения относительно некоторых аспектов.

Периодическая поверка и ремонт:

Проводится периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков газа, включая демонтаж, транспортировку и монтаж.

Межповерочные интервалы для счетчиков газа класса 1,0 составляют 2 года, а для класса 1,5 – 8 лет.

Ответственность за проведение поверки:

Обязательство относительно своевременного проведения поверки и обслуживания счетчиков газа возлагается на субъектов хозяйствования, обеспечивающих газоснабжение.

Обязанности потребителя:

Потребитель должен обеспечить доступ представителям оператора сетей.

Снятие счетчика на период поверки производится в присутствии потребителя.

Последствия пропуска срока поверки:

В случае пропуска срока поверки по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки.

Передача показателей счетчика:

Потребителям рекомендуется передавать показатели счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно.

Это можно сделать через сайт облгаза, чат-бот, телефон или мобильное приложение.

Как передать показатели:

Через сайт облгаза: ввести данные и отправить их через раздел "Передать показатели".

По телефону: позвонить в контакт-центр.

Мобильное приложение: использовать функцию передачи показателей.

Другие возможности сайта:

Личный кабинет позволяет контролировать расчеты за газ, оплачивать услуги и проверять историю платежей и показателей счетчиков (при наличии).

Эти требования ориентированы на обеспечение точности измерения и своевременности технического обслуживания счетчиков газа.

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