В Минэнерго раскрыли причину, по которой тысячи украинцев остались без электроэнергии.

Как сообщили в Минэнерго, обесточены 44 населенных пункта. Самая сложная ситуация – в Кировоградской области.

Там, как подчеркнули в Минэнерго, больше суток без напряжения 30 населенных пунктов, а это почти 2,5 тысячи потребителей.

«Причина - гололед на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60 - 89 мм. Такие величины за период наблюдений с 1945 года не фиксировались», - отметили в Минэнерго.

Кроме того, есть еще одна проблема.

«К сожалению, есть кражи проводов на упавших линиях. Поэтому энергетики вынуждены ставить восстановленные линии под охранное напряжение, что замедляет темпы восстановления», - отметили в Минэнерго.

Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения.

Ранее в Минэнерго напомнили, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).

Также сообщалось, что во вражеский обстрел снова попала ТЭС в Донецкой области.

Кроме того, в результате боевых действий в городе Никополь поврежден распределительный газопровод низкого давления, в результате чего оборудование получило многочисленные повреждения. Есть отключенные потребители.

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