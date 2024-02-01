Тарифи на електроенергію та газ зараз тримаються на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину та 7,96 гривні за кубометр газу.

Раніше уряд повідомляв, що тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними до завершення опалювального сезону, тобто, принаймні до квітня. Заміністерка енергетики Світлана Гринчук у телемарафоні після чуток про підвищення тарифів на світло, розкрила - чи зросте тариф за світло після зими.

Гринчук відзначила, що наразі дискусія про підвищення тарифів не ведеться, і після завершення опалювального сезону буде проведено аналіз його результатів та визначено подальші кроки. Першочерговим завданням буде аналіз економічної ситуації в Україні, зокрема врахування вразливих груп населення, які потребують допомоги від держави.

Тобто наразі уряд не розглядає питання підвищення тарифів, і вирішення цього питання буде відкладено до завершення опалювального сезону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив стабільність тарифів, зазначивши, що ціни на електроенергію і газ залишаться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину та 7,96 гривні за кубометр газу відповідно.

Шмигаль також підкреслив, що уряд забезпечує опалення газом власного видобутку цього сезону, маючи при цьому достатню кількість газу на складі, приблизно 10 мільярдів кубічних метрів. Щодо субсидій, прем'єр-міністр зазначив, що їх кількість збільшиться на 25%, охоплюючи 3 мільйони домогосподарств, і виділено 50 мільярдів гривень на виплату субсидій з бюджету.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.