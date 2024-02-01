Тарифы на электроэнергию и газ сейчас держатся на уровне 2,64 гривны за киловатт-час и 7,96 гривны за кубометр газа.

Ранее правительство сообщало, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными до завершения отопительного сезона, то есть, по крайней мере, до апреля. Заместительница энергетики Светлана Гринчук в телемарафоне после слухов о повышении тарифов на свет, раскрыла - вырастет ли тариф за свет после зимы.

Гринчук отметила, что в настоящее время дискуссия о повышении тарифов не ведется, и после завершения отопительного сезона будет проведен анализ его результатов и определены дальнейшие шаги. Первоочередной задачей будет анализ экономической ситуации в Украине, в том числе учет уязвимых групп населения, нуждающихся в помощи от государства.

То есть правительство не рассматривает вопрос повышения тарифов, и решение этого вопроса будет отложено до завершения отопительного сезона.

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил стабильность тарифов, отметив, что цены на электроэнергию и газ останутся на уровне 2,64 гривны за киловатт-час и 7,96 гривны за кубометр газа соответственно.

Шмигаль также подчеркнул, что правительство обеспечивает отопление газом собственной добычи этого сезона, имея при этом достаточное количество газа на складе примерно 10 миллиардов кубических метров. По субсидиям премьер-министр отметил, что их количество увеличится на 25%, охватывая 3 миллиона домохозяйств, и выделено 50 миллиардов гривен на выплату субсидий из бюджета.

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