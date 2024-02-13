В «Минэнерго» обнародовали последствия тяжелой ночи и где произошло прекращение производства электроэнергии.

Так, согласно новому сообщению «Минэнерго», в ночь на 13 февраля обстреляна одна из ТЭС на Днепропетровщине.

В результате обстрела произошел масштабный пожар, который спасателям удалось потушить за несколько часов.

«После осмотра обнаружено существенное повреждение оборудования. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии. Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей», – рассказали в «Минэнерго».

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара. Впрочем, все потребители города Днепр – со светом.

Уточнение масштабов повреждений продолжается.

Также в Минэнерго сообщили, что энергетикам уже удалось полностью восстановить электроснабжение для потребителей Павлограда и близлежащих районов, которые были обесточены после обстрела энергетических объектов накануне.

Напомним, по состоянию на 19:00 12 февраля без электроснабжения оставалось еще около 12 тысяч потребителей.

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