YASNO, з початку березня, вносить зміни до своїх тарифів, повідомила компанія. Споживачі отримали повідомлення про зміни в цінах на світло, які вступлять в дію з першого числа весняного місяця. Компанія-постачальник YASNO розповіла про тарифні корекції на своєму офіційному веб-сайті. Нові тарифи стосуватимуться певної категорії споживачів електроенергії.

За поясненнями YASNO, нові тарифи застосовуватимуться до всіх не-побутових клієнтів компанії. Ці зміни вводяться відповідно до вимог Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"На офіційному сайті YASNO опубліковано оновлені ціни на електроенергію для малих не-побутових споживачів. Ці ціни будуть чинними з 1 березня 2024 року для всіх клієнтів, які отримують універсальні послуги від постачальника", - йдеться у повідомленні компанії. Одночасно вартість електроенергії для всіх побутових клієнтів залишиться незмінною – 2,64 гривні за кіловат.

Важливо зазначити, що можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення може відбутися вже у 2024 році після закінчення опалювального сезону. Офіційного повідомлення від уряду поки не надходило, але деякі фахівці вважають, що підвищення тарифів неминуче.

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