Згідно з інформацією від Meteoagent, найбільший пік активності очікується 13 лютого. Відзначено, що початкові прояви цієї бурі були зафіксовані вже з 11 лютого, але особливо критичний період припадає на 13 число, коли передбачаються магнітні бурі червоного рівня. Прогнози показують, що до 14 лютого інтенсивність сонячної активності, яка стимулює виникнення магнітних бур, повинна зменшитися до нормальних значень.

Магнітні бурі можуть впливати на різних категорій людей, включаючи тих, хто страждає від метеозалежності, серцево-судинних або психоневрологічних захворювань. У таких випадках бурі можуть викликати різноманітні симптоми, від болю та дратівливості до підвищення артеріального тиску чи загострення психічних станів.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендується слідкувати за прогнозами, уникати стресу та фізичних перевантажень, збільшити споживання рідини та продуктів, багатих на калій і магній, приймати контрастний душ і намагатися отримати достатньо сну.

Останні новини України:

Ціни на м'ясо, овочі та молоко зросли більше ніж на 10%: що подешевшало

Субсидія для подружжя в Україні, як враховують доходи: із загального правила є виняток

Пенсіонерів попередили, хто може залишитися без виплат: що потрібно зробити до 31 березня