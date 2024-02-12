"Приближается мощная магнитная буря красного уровня, которая сможет повлиять на Землю в ближайшее время."

Согласно информации от Meteoagent , самый большой пик активности ожидается 13 февраля. Отмечено, что исходные проявления этой бури были зафиксированы уже с 11 февраля, но особенно критический период приходится на 13 число, когда предполагаются магнитные бури красного уровня. Прогнозы показывают, что к 14 февраля интенсивность солнечной активности, стимулирующая возникновение магнитных бурь, должна уменьшиться до нормальных значений.

Магнитные бури могут влиять на разных категорий людей, включая тех, кто страдает метеозависимостью, сердечно-сосудистыми или психоневрологическими заболеваниями. В таких случаях бури могут вызывать различные симптомы, от боли и раздражительности до повышения артериального давления или обострения психических состояний.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, рекомендуется следить за прогнозами, избегать стресса и физических перегрузок, увеличить потребление жидкости и продуктов, богатых калием и магнием, принимать контрастный душ и пытаться получить достаточно сна.



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