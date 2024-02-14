YASNO, с начала марта, вносит изменения в свои тарифы, сообщила компания. Потребители получили уведомления об изменениях в ценах на свет, которые вступят в действие с первого числа весеннего месяца. Компания-поставщик YASNO рассказала о тарифных коррекциях на своем официальном веб-сайте. Новые тарифы будут относиться к определенной категории потребителей электроэнергии.

По объяснениям YASNO, новые тарифы будут применяться ко всем небытовым клиентам компании. Эти изменения вводятся в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"На официальном сайте YASNO опубликованы обновленные цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Эти цены будут действовать с 1 марта 2024 года для всех клиентов, получающих универсальные услуги от поставщика", - говорится в сообщении компании. Одновременно стоимость электроэнергии для всех бытовых клиентов останется неизменной – 2,64 гривны за киловатт.

Важно отметить, что возможное повышение тарифов на электроэнергию для населения может произойти уже в 2024 году после окончания отопительного сезона. Официального сообщения от правительства пока не поступало, но некоторые специалисты полагают, что повышение тарифов неизбежно.

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