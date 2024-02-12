Залежно від того, наскільки часто ви готуєте, кухонна витяжка може досить швидко забруднитися.

Брудна витяжка не тільки створює непривабливий безлад, а й може стати причиною пожежі.

Щоб ваша кухня виглядала і пахла чудово, чищення кухонної витяжки слід проводити регулярно.

Як відмити кухонну витяжку за 6 простих кроків:

Крок перший: Зніміть з кухонної витяжки всі деталі, що знімаються. Сюди входять фільтр витяжки, кришки світильників та решітки.

Як відмити кухонну витяжку, крок другий: Наповніть цебро теплою водою і милом для миття посуду. Розмістіть знімні частини у відро і замочіть їх на 10–15 хвилин.

Крок третій: Використовуйте губку або тканину, щоб очистити деталі від бруду та жиру. Коли закінчите, змийте їх теплою водою.

Крок четвертий: У невеликій мисці змішайте оцет білий і харчову соду. Нанесіть суміш на стійкі забруднення або жирові відкладення на кухонній витяжці. Залишіть на кілька хвилин, потім зітріть губкою чи тканиною.

Як відмити кухонну витяжку крок п'ятий: Протріть кухонну витяжку тканиною, змоченою теплою водою. Обов'язково видаліть весь розчин, що чистить, з поверхні.

Крок шостий: Прикріпіть знімні деталі до кухонної витяжки.

От і все! Ви успішно очистили кухонну витяжку.

Обов'язково робіть це хоча б раз на місяць (або частіше, якщо ви часто готуєте), щоб ваша кухня виглядала та пахла чудово!

Джерело: wonderklean .

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