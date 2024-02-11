Тут є все, що потрібно знати, щоб почистити туалет і надати йому блиск - від того, що використовувати, до того, як правильно очистити.

Унітаз - одне з найчастіше використовуваних місць у вашому будинку, а це означає, що його прибирання потребує певної уваги.

Але не потрібно багато часу чи зусиль, щоб порцеляновий "трон" засяяв чистотою.

Як почистити унітаз: зберіть своїх помічників

Повірте, вам не захочеться зупинятися на півдорозі у пошуках пемзи. Натомість тримайте всі свої інструменти під рукою, можливо, у зручному відрі.

Як почистити унітаз: потрібен дезінфікуючий спрей та серветки, такі як серветки, що дезінфікують.

Папір рушники

Міцна пара чистячі рукавички.

Очищувач унітазу, зроблений вами своїми руками, або куплений в магазині варіант, що містить перекис водню або кисневий відбілювач або натуральний засіб для унітазу Better.

Туалетний йоржик

Пемза на паличці.

Візьміть дезинфікуючий спрей і рясно розпорошіть його на всю зовнішню поверхню унітазу, включаючи важкодоступні місця, такі як задня частина основи та нижня частина сидіння. Також обприскуйте стіни позаду та поряд з унітазом.

Багато надсильних засобів для чищення унітазів настільки агресивні, тому що вони потім розбавляються, коли ви кладете їх в унітаз, повний води.

Тому краще злити воду з унітазу перед нанесенням розчину.

Якщо ви злиєте воду з унітазу, ви можете використовувати більш м'який засіб для чищення, і результат буде таким же до скрипу.

Крім того, ви отримаєте якісніше прибирання з меншими зусиллями. Це простіше, ніж здається: просто закрийте водяний клапан в основі унітазу, промийте один раз і все готове.

Також можна змішати порції засобу для чищення унітазів, використовуючи одну чашку кухонної солі, одну чашку харчової соди та одну чашку кисневого відбілювача.

Харчова сода видаляє будь-які забруднення, сіль є природним абразивом для чищення, а кисневий відбілювач очищує та дезінфікує.

Як почистити унітаз, можна взяти одну чашку харчової соди і одну чашку дистильованого білого оцту і вилити прямо в унітаз, щоб досягти аналогічних результатів дезінфекції і блиску.

Якщо ви віддаєте перевагу використанню розчину, купленого в магазині, шукайте бренди, які використовують перекис водню або кисневий відбілювач, а не хлорний відбілювач, який може викликати подразнення легень. Але якщо ви віддаєте перевагу використанню хлорного відбілювача, обов'язково відкривайте вікно і надягайте рукавички при використанні.

Який би очищувач для унітазу ви не віддали перевагу, використовуйте його рясно і не забудьте нанести трохи під край унітазу.

Потім, поки ви чекаєте 5-10 хвилин, поки піна повністю подіє, знову зверніть увагу на зовнішній вигляд унітазу.

Для видалення складних плям на унітазі візьміть щітку для унітазу з жорсткою щетиною або пемзу на паличці і протріть внутрішню частину унітазу під обідком.

Наприкінці чищення протріть унітаз паперовими рушниками: паперовим рушником витріть дезінфікуючий засіб із зовнішнього боку унітазу, рухаючись зверху донизу. Викиньте ці паперові рушники прямо на сміття, а не залишайте їх купою поблизу.

Джерело: marthastewart .

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